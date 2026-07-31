Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta "TÜGVA Yaz Okulları Finali" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sivil toplum faaliyetlerine gençlerimize her alanda değer katan, yeni ufuklar kazandıran, onları güçlü bir geleceğe hazırlayan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim; TÜGVA, bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl bir buçuk milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi.

"Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemezler"

Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA’nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA’yı hedef alıyor. Gençlerimiz, kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA’yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır.

Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir. Sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır, sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı.

Biz gençlerimizi, yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz. Ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek gençlerimizin, evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

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