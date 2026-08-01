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Dünya
AA 01.08.2026 12:58

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze'de hedef aldığı 4 ilaç deposundan ikisini yok etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde ilaç depolarını doğrudan hedef aldığı saldırıları kınayarak, söz konusu saldırıda 4 depodan ikisinin yok edildiğini bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze'de hedef aldığı 4 ilaç deposundan ikisini yok etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bulunan ilaç depolarını bombaladığı hatırlatıldı.

"İşgalci İsrail güçlerinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki ilaç depolarını doğrudan ve sistematik bir şekilde hedef aldığı barbarca suçu kınıyoruz." denilen açıklamada, tahribat gücü yüksek füzelerle gerçekleşen saldırı sonucu bölgedeki 4 ilaç deposundan ikisinin yok edildiği belirtildi.

Geriye kalan diğer 2 ilaç deposunda da büyük hasar oluştuğuna işaret edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"İsrail hava saldırısı, depolara bitişik olan Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki poliklinik binasında da önemli hasara yol açtı. Hastaların ve yaralıların bakımı için hayati önem taşıyan tıbbi malzeme ve sarf malzemeleri telef oldu."

Açıklamada, sabahın erken saatlerinde gerçekleşen ağır bombardımanın Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yatan hastalar, refakatçileri ve sağlık personeli arasında büyük paniğe yol açtığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme girişini engelleyen ve binlerce hasta ve yaralının tedavi için yurt dışına seyahat etme fırsatını elinden alan ablukayı sürdürmekle yetinmeyerek, sağlık sisteminin altyapısının kalanını da hedef aldığı vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun bahsi geçen depolardaki sınırlı kaynakları da yok ederek suçlarını daha da ağırlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslar arası toplum ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşların bu saldırıları durdurmak ve sağlık personeli için acil koruma sağlamak üzere derhal harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

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