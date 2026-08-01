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Türkiye
AA 01.08.2026 12:40

Samsun'da bir tırda 132 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tırda 132 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'da bir tırda 132 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

;İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube müdürlüklerince çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda, yabancı uyruklu kişinin kullandığı tırla uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Narkotik arama köpeğinin de bulunduğu aramada, araçta gizlenmiş 132 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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