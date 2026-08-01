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TRT Haber 01.08.2026 17:27

İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti

AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında, aralarında ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin de bulunduğu çok sayıda isim AK Parti saflarına katıldı. Katılımcılara rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti saflarına geçen katılımcılara rozetlerini taktı.

Toplantıda, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı. Şile'de ise Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile birlikte çok sayıda meclis üyesi AK Parti saflarına geçti.

Törende rozet takılan isimler ilçe bazında şu şekilde sıralandı;

Tuzla: Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Belediye Meclis Üyeleri Arzu Yelken, Özcan Türk, Eyüp Sunar ve Osman Bilgin.

Çekmeköy: Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Belediye Meclis Üyeleri Ekrem Esmeray ve Fevzi Varlı.

Şile: Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, İBB ve Şile Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Coşkun, Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Gedik ve Turan İnanır.

Ümraniye: İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Fındık.

Beyoğlu: Belediye Meclis Üyesi Recep Yamak.

"Türkiye hepimizin ortak paydasıdır"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kendisini sürekli yenilediğini vurgulayarak, "Hangi kökenden olursak olalım hepimiz Türk milletinin fertleriyiz. Ülkenin ve milletin yüksek çıkarları söz konusu olduğunda ortaklaşmak, bir araya gelmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yeni katılan isimlerin AK Parti'nin İstanbul vizyonuna güç katacağını belirten Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda tüm siyasi mekanizmaların ortak bir zeminde buluşmasının milli bir ödev olduğunu hatırlattı.

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