Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.08.2026 20:28

Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, dün güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakimlik, 3 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.

Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapılmış, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından ilk etapta adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 3'ünün ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.

İkinci etapta adliyeye çıkarılan 6 şüpheli ise tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 5'i tutuklanmış, birinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.

ETİKETLER
Tunceli
Sıradaki Haber
Ters şeritten giden minibüsün sürücüsünün ehliyetine el konuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:18
Türk F-16'ları NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-72 nöbetini devraldı
23:10
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü
22:37
Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişi öldü
23:00
Kocaeli'de kız öğrenciyi taciz eden şüpheli gözaltına alındı
22:15
Bakan Göktaş: 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk
21:58
FETÖ'den TRT'nin "Asırlık Gece" dizisine karalama kampanyası
AKINCI TİHA helikopterden görüntülendi
AKINCI TİHA helikopterden görüntülendi
FOTO FOKUS
FETÖ'nün suikast timindeki terörist böyle yakalandı
FETÖ'nün suikast timindeki terörist böyle yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ