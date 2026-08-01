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Gündem
AA 01.08.2026 23:16

Türk F-16'ları NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-72 nöbetini devraldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 181'inci Jet Filo Komutanlığı, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-72 nöbetini devraldı.

Türk F-16'ları NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-72 nöbetini devraldı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 181'inci Jet Filo Komutanlığının 29 Temmuz'da Estonya Amari Hava Üssü'ne intikalini tamamladığı belirtildi.

Komutanlığın, 30-31 Temmuz'da çevre tanıma uçuşları gerçekleştirdiği, planlı brifingler ve hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Temmuz'da Estonya tarafından organize edilen devir teslim törenine, NATO Temsilcisi (HQ AIRCOM Hava Komuta Kontrol Lideri) Albay Keith D. Mckee, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Portekiz Ulusal Savunma Bakanı Joao Nuno de Lacerda Teixeira de Melo, Türkiye Temsilcisi Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli katıldı. 181'inci Jet Filo Komutanlığımız, 1 Ağustos 2026 saat 09.00 itibarıyla NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-72 nöbetini devraldı. Görev süresi boyunca 7/24 alarm-reaksiyon nöbeti tutulacak, NATO ve Estonya Hava Kuvvetleri ile müşterek görevler icra edilecek."

Paylaşımda, devir teslim töreninden görüntülere de yer verildi.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı NATO F-16
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