Parçalı Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2026 19:01

Trump, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ABD-İran anlaşmasına ilişkin açıklamasını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD-İran anlaşmasının çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ABD-İran anlaşmasına ilişkin açıklamasını paylaştı

Trump'ın, sosyal medya hesabından, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bir paylaşımını alıntılayarak paylaşması dikkati çekti.

ABD Başkanı'nın takipçileriyle paylaştığı Erakçi'nin paylaşımında, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadesi kullanıldı.

Erakçi'nin açıklamasında ayrıca, basın mensuplarının anlaşma metniyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiği ve detayları yakın zamanda açıklayacakları vurgusu da yer aldı.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde medyaya sızdırdığını savunarak "Kendilerini toparlasalar iyi olur, hem de hemen." yorumunu yapmıştı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Arakçi: İslamabad Mutabakat Zaptı'na hiç bu kadar yakın olmamıştık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:26
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve ABD'li müzakerecilerle görüştü
20:21
Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de vatandaşlarla bir araya geldi
19:26
Pakistan Başbakanı: Barış anlaşmasının son metni hazır
19:14
MHP, Adıyaman il ve Merkez ilçe teşkilatlarını feshetti
18:57
RTÜK'ten medya denetiminde yapay zeka adımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış törenine katıldı
FOTO FOKUS
HÜRJET ve Türk Yıldızları'ndan gökyüzünde tarihi buluşma
HÜRJET ve Türk Yıldızları'ndan gökyüzünde tarihi buluşma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ