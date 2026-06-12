Trump: İran’ın sızdırdığı şartların kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilgisi yok

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasında nihai aşamasına geldiği belirtilen anlaşmaya ilişkin maddelerin sızdırılması konusunda Tahran'ı suçladı.

Trump, açıklamasında, "İran'ın sahte haber kaynaklarına sızdırdığı şartların, yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilişkisi yoktur. Anlaşma sağlandığına dair zayıf ve acınası açıklamaları da dahil olmak üzere söyledikleri hiçbir şey gerçeklerle uyuşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan Hint gemilerine dronlarla saldırı düzenlediğini ve bu saldırının geri püskürtüldüğünü kaydederek, saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı.