Parçalı Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2026 18:08

Arakçi: İslamabad Mutabakat Zaptı'na hiç bu kadar yakın olmamıştık

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "İslamabad Mutabakat Zaptı'na hiç bu kadar yakın olmamıştık" dedi.

Arakçi: İslamabad Mutabakat Zaptı'na hiç bu kadar yakın olmamıştık

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı" dedi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Medya kuruluşlarının mutabakat zaptının içeriğiyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiğini söyleyen Arakçi, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, ülkesinin şeffaf yaklaşımı doğrultusunda tüm detayların zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. ​​​​​​​

ETİKETLER
Son Dakika İran ABD-İsrail-İran Savaşı İsrail-İran çatışması ABD İran ilişkileri
Sıradaki Haber
Facebook ve Messenger dünya genelinde çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:09
Trump, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ABD-İran anlaşmasına ilişkin açıklamasını paylaştı
18:57
RTÜK'ten medya denetiminde yapay zeka adımı
18:36
30 il için sarı kodlu uyarı
17:19
TANAP 2018'den bu yana 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıdı
17:17
MSB "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığının Akhisar'a taşınacağı" iddiasını yalanladı
17:15
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya 11 yıl 8 ay hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış törenine katıldı
FOTO FOKUS
HÜRJET ve Türk Yıldızları'ndan gökyüzünde tarihi buluşma
HÜRJET ve Türk Yıldızları'ndan gökyüzünde tarihi buluşma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ