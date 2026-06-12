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Dünya
AA 12.06.2026 19:24

Pakistan Başbakanı: Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin "Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı: Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ülkesinin yoğun arabuluculuk çabaları yürüttüğünü belirtti.

Bu çabalar arasında barış anlaşmasını sabote etmek isteyenlerin yürüttüğü aralıksız dezenformasyon kampanyasının farkında olduklarını ifade eden Şerif, şunları kaydetti:

"Gürültüyü bir kenara bırakarak barış anlaşmasının nihai, üzerinde mutabık kalınan metnine ulaşıldığını teyit edebiliriz. Pakistan, sonraki adımları sonuçlandırmak için her iki tarafla da yakından çalışıyor. Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı."

Trump, Erakçi'nin açıklamasını paylaşmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD-İran anlaşmasının çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Trump'ın takipçileriyle paylaştığı Erakçi'nin paylaşımında, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadesi kullanılmıştı.

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