Antalya'da zincir markette çıkan yangın hasara yol açtı

Belek Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki bir zincir markette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimine ait 3 araç ile Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 arazözle müdahale edilen yangın, marketin yanında bulunan golf sahasına sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle markette hasar oluştu, 2 çam ağacı zarar gördü.

Bölgede bulunan Cengiz Özkoç, duman çıktığını görünce itfaiyeye haber verdiklerini, ekiplerin de kısa sürede gelerek yangına müdahale ettiğini söyledi.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.