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Yaşam
AA 14.06.2026 10:10

Nemrut Kalderası'nda turizm sezonu başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda, havaların ısınması ve karların erimesiyle turizm sezonu açıldı.

Nemrut Kalderası'nda turizm sezonu başladı
[Fotograf: AA]

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülen Nemrut Kalderası, berrak gölü, volkanik yapıları, buhar bacaları ve zengin doğal yaşamıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kaldera içinde yer alan büyük göl, temiz havası ve eşsiz manzarasıyla her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.

Nemrut Kalderası'nda turizm sezonu başladı

Çevresi havaların ısınmasıyla yeniden yeşile bürünen kaldera, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Çanakkale ve Bursa'dan düzenlenen tur kapsamında Bitlis'e gelenler de kalderada ve çevresinde doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

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