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Dünya
AA 14.06.2026 09:56

Kuzey Kore: Nükleer silahlardan arınma, geri döndürülemez şekilde sonuçlanmış bir mesele

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin son görüşmelerinde Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması hedefinin yeniden teyit edilmesine tepki göstererek, nükleer silahlardan arınmanın "geri döndürülemez şekilde sonuçlanmış bir mesele" olduğunu savundu.

Kuzey Kore: Nükleer silahlardan arınma, geri döndürülemez şekilde sonuçlanmış bir mesele

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir sözcü, Güney Kore ile ABD arasında düzenlenen toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinin yeniden vurgulanmasını eleştirdi.

Sözcü, "Karşı taraftaki bir hasmın nükleer silahlarını ortadan kaldırmaktan söz etmek mantıksız bir söylem ve hayal ürünü bir düşüncedir." ifadesini kullandı.

ABD ile müttefiklerinin Kuzey Kore'ye yönelik nükleer tehdit oluşturduğunu öne süren sözcü, bu ülkelerin söylemlerinin Kuzey Kore'nin "nükleer silaha sahip devlet" konumunu değiştiremeyeceğini belirtti.

Sözcü, "Nükleer silahlardan arınma, geri döndürülemez şekilde sonuçlanmış bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer silahlanma adımlarından vazgeçmeyeceği, bunu pazarlık konusu yapmayacağı mesajını vermişti.

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Kuzey Kore Nükleer silah Kim Jong Un
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