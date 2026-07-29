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Ekonomi
AA 29.07.2026 09:35

Altın güne yükselişle başladı

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 157 liradan işlem görüyor.

Altın güne yükselişle başladı

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 azalışla 6 bin 136 liradan tamamladı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 157 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 107 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 261 liradan satılıyor.

Altının onsu bugün yüzde 0,2 artışla 4 bin 36 dolarda seyrediyor.

Piyasalarda jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla risk iştahı azalırken gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Ons altının seyri açısından kritik öneme sahip Fed'in faiz kararı için analistler, bankanın politika faizini sabit bırakmasını beklediklerini bildirdi.

Haziran ayındaki düşük tüketici ve üretici enflasyon verileri, Fed'e enerji sektöründeki aksaklıkların ve enflasyonun yaz boyunca nasıl gelişeceğini değerlendirmek için zaman kazandırıyor.

Fed'in politika metninde ekonomik görünüme yönelik değerlendirmelerde belirgin bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek. Ayrıca basın toplantısında ileriye dönük yönlendirme yapmaktan uzak duran Fed Başkanı Kevin Warsh’un Fed görev grupları çalışmaları ve para politikası duruşuna yönelik aktaracağı bilgiler de yatırımcıların odağında bulunacak.

Küresel piyasalarda risk algısı arttı

Söz konusu kararda özellikle eylül ayına yönelik sıkı para politikası mesajı verilirse bu mesajın dolar ve tahvil faizlerini desteklemesi bekleniyor. Diğer taraftan sıkı para politikası mesajı verilmemesi durumunda riskli varlıkların bundan pozitif etkilenebileceği öngörülüyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında gerilimin artması petrol fiyatlarının tekrar yükselmesine neden olurken küresel piyasalarda risk algısı tekrardan arttı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ise Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirtti.

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