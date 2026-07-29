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Eğitim
AA 29.07.2026 10:17

KPSS Ön Lisans başvuruları başladı

Ön lisans düzeyinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ön Lisans) başvuruları başladı.

KPSS Ön Lisans başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurusuna göre, 4 Ekim'de uygulanacak 2026-KPSS Ön Lisans'a başvurular 10 Ağustos'a kadar yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da uygulanacak, başvurular ise 22-30 Eylül'de alınacak.

DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların, 4 Ekim'de yapılacak 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'na başvurması gerekiyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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