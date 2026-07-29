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Gündem
AA 29.07.2026 10:24

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu gözaltına alındı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takipte bulunan şüpheliyi, Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürülen T.G'nin gözaltına alınmasının ardından KOM ekipleri, sabah saatlerinde Atatürk Parkı'nda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde arama yaptı.

Aramalarda, merkezde bulunan bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına ile bazı resmi belgelere incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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