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Dünya
AA 29.07.2026 09:40

Ürdün ordusu: İran'dan fırlatılan 5 füze düşürüldü

Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı.

Ürdün ordusu: İran'dan fırlatılan 5 füze düşürüldü

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, hava savunma sistemlerinin, gözetleme ve takip faaliyetleri kapsamında günün erken saatlerinde İran'dan ülke topraklarına fırlatılan 5 füzeyi tespit ederek imha ettiğini belirtti.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin ülke hava sahasını koruma, güvenliği ve egemenliği muhafaza etme görevini sürdürdüğünü vurgulayan sözcü, ülke güvenliğini ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden hiçbir girişime izin verilmeyeceğini ifade etti.

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Ürdün İran
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