İngiltere Manş Denizi'nde Rus filosuna ait gizli tanker ele geçirdi

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, altı saat süren operasyonda Kraliyet Deniz Piyade Komandoları ve Ulusal Suç Teşkilatından eğitimli kolluk kuvvetleri gemiye çıkarma yaptı. Operasyona Kraliyet Hava Kuvvetleri de destek verdi.

Smyrtos adlı yaptırım listesindeki petrol tankeri, soruşturma süresince İngiltere'nin güney kıyılarında tutulacak ve çevre ya da güvenlik risklerine karşı izlenecek.

Operasyona Deniz Hava Grubuna ait helikopterler, bir RAF P-8 uçağı ile HMS Sutherland ve HMS Ledbury gemileri katıldı.

Bu operasyon, İngiltere öncülüğünde gölge filoya yönelik gerçekleştirilen ilk müdahale olma özelliğini taşıyor.

Yetkililerden operasyon açıklamaları

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başarılı operasyonun Rusya'ya yeni bir darbe indirdiğini belirterek, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşını körükleyenlerin saklanmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Savunma Bakanı Dan Jarvis ise Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaları finanse etmek için gölge filosuna güvendiğini ve bu müdahalenin Putin'in yasa dışı savaşına darbe vurduğunu kaydetti.

Rusya, petrol ihracatına yönelik uluslararası yaptırımları delmek amacıyla mülkiyet yapısı belirsiz olan bir gölge filoyu işletiyor.

Savunma Bakanlığı verilerine göre, 700'den fazla gemiden oluşan bu filo, Rusya'nın yaptırım uygulanan petrolünün yüzde 75'ini taşıyor ve Kremlin için kritik bir finansman kaynağı sağlıyor.