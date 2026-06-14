Parçalı Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.06.2026 09:53

İngiltere Manş Denizi'nde Rus filosuna ait gizli tanker ele geçirdi

İngiliz silahlı kuvvetleri, Manş Denizi'nde Rus gölge filosuna ait bir petrol tankerini pazar gününün ilk saatlerinde durdurdu. Başbakan Keir Starmer, operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı.

İngiltere Manş Denizi'nde Rus filosuna ait gizli tanker ele geçirdi

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, altı saat süren operasyonda Kraliyet Deniz Piyade Komandoları ve Ulusal Suç Teşkilatından eğitimli kolluk kuvvetleri gemiye çıkarma yaptı. Operasyona Kraliyet Hava Kuvvetleri de destek verdi.

Smyrtos adlı yaptırım listesindeki petrol tankeri, soruşturma süresince İngiltere'nin güney kıyılarında tutulacak ve çevre ya da güvenlik risklerine karşı izlenecek.

Operasyona Deniz Hava Grubuna ait helikopterler, bir RAF P-8 uçağı ile HMS Sutherland ve HMS Ledbury gemileri katıldı.

Bu operasyon, İngiltere öncülüğünde gölge filoya yönelik gerçekleştirilen ilk müdahale olma özelliğini taşıyor.

Yetkililerden operasyon açıklamaları

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başarılı operasyonun Rusya'ya yeni bir darbe indirdiğini belirterek, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşını körükleyenlerin saklanmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Savunma Bakanı Dan Jarvis ise Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaları finanse etmek için gölge filosuna güvendiğini ve bu müdahalenin Putin'in yasa dışı savaşına darbe vurduğunu kaydetti.

Rusya, petrol ihracatına yönelik uluslararası yaptırımları delmek amacıyla mülkiyet yapısı belirsiz olan bir gölge filoyu işletiyor.

Savunma Bakanlığı verilerine göre, 700'den fazla gemiden oluşan bu filo, Rusya'nın yaptırım uygulanan petrolünün yüzde 75'ini taşıyor ve Kremlin için kritik bir finansman kaynağı sağlıyor.

ETİKETLER
İngiltere Rusya
Sıradaki Haber
New York'tan çocuklara yapay zeka yasağı: İhlal başına 25 bin dolar ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
Nemrut Kalderası'nda turizm sezonu başladı
10:03
Üniversite adaylarının YKS maratonunda geri sayım başladı
09:59
Washington'daki sahne sanatları merkezinin isminden "Trump" ifadesi çıkarıldı
09:57
Kuzey Kore: Nükleer silahlardan arınma, geri döndürülemez şekilde sonuçlanmış bir mesele
09:23
İstanbul'da bariyerlere çarpan midibüs devrildi: 12 yaralı
08:33
81 ilde milli maç heyecanı
Bayburt'un yüksek rakımlı köylerinde bahar renkleri
Bayburt'un yüksek rakımlı köylerinde bahar renkleri
FOTO FOKUS
Türk taraftarlar, Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi
Türk taraftarlar, Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ