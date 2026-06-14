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Gündem
TRT Haber 14.06.2026 09:58

Üniversite adaylarının YKS maratonunda geri sayım başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Üniversite adaylarının YKS maratonunda geri sayım başladı
[Fotograf: AA]

ÖSYM sınav takvimine göre, milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği YKS maratonu cumartesi günü başlayacak.

Sınavın birinci oturumu olan TYT, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma, 2 milyon 425 bin 560 aday başvuru yaptı. Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek.

Pazar günü iki oturum birden yapılacak

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1 milyon 628 bin 200 aday katılacak.

Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün (21 Haziran) saat 15.45'te başlayacak.

Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının, 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.

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