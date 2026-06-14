A Milli Takım Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya karşısına çıktı.
Teknik direktör Vincenzo Montella, Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda oynanan D Grubu ilk maçında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.
Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde, Kenan'ın yanı sıra Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Samet Akaydin, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Deniz Gül, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Oğuz Aydın ve Can Uzun görev bekledi.
Vancouver'daki 52 bin 500 kişilik kapasiteye sahip BC Place Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.
Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.
A Milli Futbol Takımı'nın forvet oyuncularından Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle Avustralya maçına çıktı.
Barış Alper, mohikan saç kesim tarzıyla sahaya çıktı. A Milli Futbol Takımı'nın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası'nda da Ümit Davala aynı saç kesimiyle turnuvada boy göstermişti.
7' Arda Güler sağ çaprazdan çektiği şut üstten auta gitti.
19' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşu üstten auta gitti.
27' Barış Alper'in ortasına savunma ayak koydu ve top penaltı noktasının biraz gerisindeki Arda'ya geldi. Arda'nın vuruşu kalecide kaldı.
27' savunma arkasına atılan topta Merih Demiral'ı çalımladıktan sonra topu filelerle buluşturan Irankunda Avustralya'yı 1-0 öne geçirdi.
30' Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası dışından çektiği müthiş şut yan direğe çarpıp geri döndü.
45' + 4' Mücadelede ilk yarı sona erdi.
46' Hakan Çalhanoğlu'nun uzaklardan şutunda top kalecinin kucağında kaldı.
58' Kazanılan serbest vuruşta Arda Güler, uzak mesafeden kaleyi yokladı ama kaleci son anda topu direğin dibinden çıkardı.
72' Hakan'ın pasında Zeki sağ taraftan ceza sahasına girdi, dar açıdan vuruşunu son anda kaleci kornere çeldi.
75' Metcalfe topu ağlara gönderdi. Ceza sahası yayı çevresinde topla buluşan Metcalfe, sol ayağıyla yerden kaleyi yokladı ve topu Uğurcan'ın sağından ağlara gönderdi.
85' Hakan Çalhanoğlu'nun serbest vuruşunda kaleci uzandı ve topu çıkardı.
90' Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.
Maç Avustralya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.