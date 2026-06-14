Türk taraftarlar, Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi

Türk taraftarlar, Dünya Kupasında A Milli Futbol Takımı'nın, Türkiye saatiyle 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşılaşacağı maç öncesinde, Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi.

Türk yürüyüşü yapıldı

Jonathan Rogers Park'ta bir araya gelen binlence ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi.

Taraftarlar daha sonra stadyuma toplu hareket etti. Binlerce kişilik konvoy, Vancouver caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi. Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi.

Türk yürüyüşüne Kanadalıların da eşlik ettiği görüldü.