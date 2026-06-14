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Dünya
AA 14.06.2026 06:14

Türk taraftarlar, Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi

Türk taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızı desteklemek için maç öncesi Jonathan Rogers Park’ta buluşarak tezahüratlarda bulundu.

Türk taraftarlar, Dünya Kupasında A Milli Futbol Takımı'nın, Türkiye saatiyle 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşılaşacağı maç öncesinde, Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi.

Türk taraftarlar, Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi

Türk yürüyüşü yapıldı

Jonathan Rogers Park'ta bir araya gelen binlence ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi.

Türk taraftarlar, Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi

Taraftarlar daha sonra stadyuma toplu hareket etti. Binlerce kişilik konvoy, Vancouver caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi. Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi.

Türk yürüyüşüne Kanadalıların da eşlik ettiği görüldü.

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A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası
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Türk taraftarlar, Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi
Türk taraftarlar, Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi
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