81 ilde milli maç heyecanı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekranlardan izledi.

Adana'da vatandaşlar, maçı izlemek için dev ekran kurulan Merkez Park'a geldi.

Türk bayrakları ve formalarla parka gelen futbolseverler, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'na tezahürat yaptı.

Öte yandan, lezzet tutkunlarına günün her saati yemek imkanı sunulan Adana'da bazı vatandaşlar, milli heyecanı yaşamak için Kazancılar Çarşısı'ndaki "Ciğerciler Sokağı" olarak anılan caddedeki restoranlara geldi.

Milli formalar ve Türk bayraklarıyla restoranlara giden vatandaşlar, ciğer ve kebap yiyerek A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

Mersin

Mersin'de milli maç için sahil bandındaki Babil Su Sporları Merkezi önünde dev ekran kuruldu.

Türk bayrakları ve formalarla alana gelen Mersinliler, milli takıma destek verdi.

Müsabakayı izleyen vatandaşlar, heyecan dolu anlar yaşadı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de milli maç için sahil bandındaki Atatürk Anıt Alanı'na dev ekran kuruldu.

Türk bayrakları ve formalarla alana gelen Hataylılar, A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

Osmaniye

Osmaniye'de milli maçı izlemek isteyen vatandaşlar için Devlet Bahçeli Meydanı'na iki dev ekran kuruldu.

Erken saatlerde ellerinde Türk bayrakları ve milli formalarla meydana gelen vatandaşlar, müsabakada heyecanlı anlar yaşadı.

Diyarbakır

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından Kayapınar ilçesindeki Ekin Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, alana gelen vatandaşlar milli maç coşkusunu birlikte yaşadı.

Milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip etti.

Etkinlik öncesi, vatandaşlara kahvaltı ikram edildi.

Eskişehir

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, kamp sandalyeleriyle alana gelen vatandaşlar, milli maç coşkusunu birlikte yaşadı.

Milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip etti.

Etkinlikte, vatandaşlara çorba da ikram edildi.

Alana karşılaşmayı izlemek için gelen 21 yaşındaki Ömer Kaan Serek, gazetecilere, Türkiye'nin Dünya Kupası maçını ilk kez izleyeceğini belirterek, "Heyecanlıyız, büyüklerimiz anlatırdı. Sabah 04.30'da buraya geldik. Maçı bekliyoruz, en önden yer kaptım. Ortam çok keyifli. Maç izlemek bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Samsun

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde kurulan dev ekranlarda Samsunlular yağmura rağmen milli takımı destekledi.

Atakum'da Çobanlı İskelesi'nde, İlkadım'da ise İstiklal Meydanı'nda kurulan dev ekranlarda vatandaşlar milli maç heyecanını yaşadı.

Sağanağa karşı hazırlıklı gelen vatandaşlar, şemsiye ve sandalyeleriyle alanda toplandı. Milli formaları ve Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, 24 yıl sonra dünya kupası heyecanı yaşadı.

Çankırı

Çankırı Belediyesi tarafından Büyük Cami Meydanı'na kurulan dev ekranda maç izlemek isteyen vatandaşlar, milli takım formaları ve ellerinde Türk bayraklarıyla alana geldi.

Maç öncesi çorba ikram edilirken, vatandaşlar başlama düdüğünün ardından heyecanla maçı takip etti.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan da vatandaşlarla maçı dev ekrandan izledi.

Sinop

Sinop'ta vatandaşlar, maçı Valilik önünde kurulan dev ekranda izledi.

Alana gelen vatandaşlara, Türk Kızılay ekiplerince çay ve çorba ikramında bulunuldu.

Türkiye formaları ve Türk bayraklarıyla maçı takip eden vatandaşlar, tezahüratlarda bulundu.

Vali Vekili Ali Osman Bulat ve İl Jandarma Komutan Albay Hakan Başaklıgil de maçı alana kurulan ekrandan izledi.

Tokat

Tokat'ta vatandaşlar, maçı tarihi Sulusokak'ta bulunan Yağıbasan Medresesi'nde kurulan dev ekrandan izledi.

Maçı izlemeye gelen vatandaşlara, Tokat Belediyesince çay ve çorba ikram edildi.

Türkiye formaları ve Türk bayraklarıyla maçı takip eden vatandaşlar, tezahüratlarda bulundu.

Amasya

Amasya'da vatandaşlar, maçı Yavuz Selim Meydanı’na kurulan dev ekrandan büyük bir coşkuyla takip etti.

Vatandaşlar, Amasya Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında sabah saatlerinde meydanda toplandı.

Futbolseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.

Çorum

Çorum Belediyesi tarafından maçı izlemek isteyen vatandaşlar için Kadeş Barış Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde meydanda bir araya geldi.

Dev ekrandan maçı takip eden futbolseverler, karşılaşma boyunca tezahüratlarla milli takıma destek verdi.

Karşılaşmayı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve vatandaşlar takip etti.

Antalya

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı maç, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.

Dev ekranda yayınlanan Avustralya-Türkiye Dünya Kupası karşılaşması, futbolseverleri tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda bir araya getirdi.

Deniz manzarasıyla dikkati çeken tarihi antik tiyatro, sabahın erken saatlerinden itibaren maçı izlemek isteyen vatandaşlarla dolmaya başladı. Kaş'ın simge yapılarından biri olan Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda toplanan yüzlerce futbolsever, Dünya Kupası heyecanını tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği atmosferde yaşadı.

Kaş Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinlik, spor ve kültürü aynı noktada buluştururken, 2 bin yıllık tarihi mekanda oluşan atmosfer, renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için sabahın ilk ışıklarıyla alana akın etti.

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından maç öncesinde Ulu Cami'de çorba dağıtımı yapıldı.

İkramların ardından Orhan Gazi Parkı'nda, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşın belirlenmesi amacıyla düzenlenen beste yarışmasında birinci olan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de maç öncesinde gösteri yaptı.

Maçın başlama düdüğüyle vatandaşlar, milli maçı izlemeye başladı.

Kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip eden futbolseverler, zaman zaman heyecan yaşadı.