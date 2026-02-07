Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 07.02.2026 11:59

Ticaret Bakanlığı'ndan "gizli servis ücreti" denetimi

Ticaret Bakanlığı, zorunlu servis ücreti ve kuver uygulamasının kaldırılmasının ardından, bu maliyeti menü fiyatlarına zam yaparak yansıtan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen bir işletmeye 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan "gizli servis ücreti" denetimi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 Şubat 2026 tarihinde sosyal medya mecralarında yer alan “zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam” başlıklı paylaşımlar üzerine ivedilikle inceleme başlatıldığı belirtildi.

Fiyat artışı işletmenin ikrarıyla belgelendi

Yapılan denetimlerde, söz konusu işletmenin masa ve restoran girişinde fiyat listesi bulundurmadığı saptandı. İşletme yetkililerinin denetim sırasındaki beyanında, daha önce "15 bin TL + yüzde 12 servis ücreti" (toplam 16 bin 800 TL) olan hizmet bedelini, servis ücretinin kaldırılmasıyla birlikte "16 bin 500 TL" olarak güncelledikleri kaydedildi.

Bakanlık, servis ücretinin kaldırılmasına rağmen bu bedelin menü fiyatına dahil edilmesini "haksız ticari uygulama" ve "haksız fiyat artışı" olarak değerlendirdi.

1,8 milyon liralık rkor ceza gündemde

Açıklamada, işletmenin kendi ikrarıyla elde edilen bilgi ve belgelerin Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiği belirtilerek, "Söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında haksız fiyat artışı olduğuna karar verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Etiket ve yönetmelik ihlallerine de geçit verilmedi

Denetimlerde ayrıca, alkollü içecek menüsünde "TL" ibaresinin bulunmaması ve fiyat değişim tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılıklar tespit edildi. Bu ihlaller sebebiyle işletmeye ayrıca idari işlem uygulandı.

"Düzenlemeleri baypas etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek"

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Servis ücreti, kuver veya benzeri adlar altında ek ücret alınmasının önüne geçildiği gibi, kanun hükümlerini çeşitli yöntemlerle baypas ederek haksız kazanç sağlamaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Piyasalarda 'güvenli liman' hareketliliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
13:40
Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 36'ya çıktı
13:29
Bakan Göktaş: Biz turist gibi belirli günlerde deprem bölgesine gitmiyoruz
13:24
Denizlerde fırtına, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı
13:20
Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
12:56
4 Eylül Barajı buzla kaplandı
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ