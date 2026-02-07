Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 07.02.2026 11:14

72 bin 416 gıda işletmesini denetledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ocak ayında gıda işletmelerine yönelik 72 bin 416 denetim gerçekleştirildiğini ve 139 milyon 684 bin 713 lira idari para cezası uygulandığını belirtildi.

72 bin 416 gıda işletmesini denetledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gıda işletmelerine yönelik kontrol ve denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Yurt genelinde geçen ay 72 bin 416 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen yerlere cezai işlem uygulandığını aktardı.

Bakan Yumaklı, aykırılık tespit edilen 1815 işletemeye idari yaptırım uygulandığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda 139 milyon 684 bin 713 lira idari para cezası uygularken, 24 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. İşini hakkıyla yaparak vatandaşlarımızın sağlığını koruyan, güvenilir gıdaya erişimlerini temin eden esnaf, işletme ve firmalara teşekkür ediyorum."

Denetim Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda
