TRT Haber 07.02.2026 13:22

Denizlerde fırtına, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'in bazı bölümleri için kısa süreli fırtına; Kocaeli ve Sakarya çevreleri için ise kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Denizlerde fırtına, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, denizlerde ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda olumsuz hava koşulları bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in batısında (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz’in batısında (Kaş-Finike) ise rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra ise etkisini yitireceği bekleniyor.

Kocaeli ve Sakarya için sağanak alarmı

Meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

Yetkililer; meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

