AA 07.02.2026 14:23

Meriç Nehri'nin debisi iki günde yaklaşık 3 katına çıktı

Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi iki gün önceki ölçüme göre neredeyse 3 katına çıktı.

Meriç Nehri'nin debisi iki günde yaklaşık 3 katına çıktı
[Fotograf: AA]

Kaynağını aldığı Bulgaristan'daki yağışlar ve kar erimleri ile Edirne'deki sağanaklar nehrin debisini kısa sürede artırdı. Meriç Nehri'ni besleyen Arda ve Tunca nehirlerinin debisi de bunda etkili oldu.

Bulgaristan'ın enerji ürettiği bazı barajlardan kontrollü su salması da debinin yükselmesine neden oldu.

DSİ verilerine göre iki gün önce saniyede 384 metreküp akan Meriç'in son ölçümlerde debisi 1119 metreküp/saniyeye çıktı.

Meriç Nehri'nin debisi iki günde yaklaşık 3 katına çıktı

Doygun akan nehir NATO Köprüsü civarında yatak dışında yayılım gösterse de yerleşim alanlarını tehdit eden bir durum söz konusu değil.

Tunca ve Arda nehirleri

Tunca Nehri'nin debisi saniyede 15 metreküp akıyor.

Tunca Nehri'nin yükselmesi Sarayiçi mevkisinden net görülüyor. Bölgede nehir bazı alanlarda yatak sınırında akıyor.

Gece saatlerinde Bulgaristan'ın İvaylovgrad bölgesinde Arda Nehri'nin debisinde düşüş başladı. Bu düşüş Meriç Nehri debisinde de düşüşe işaret ediyor.

Edirne Valiliği yaptığı açıklamada nehirdeki debi yükselmelerinin taşkın riski oluşturmadığını belirtmişti.

