Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.02.2026 11:20

Türk Kızılay, yaşlı bireyler için destek çalışmalarını sürdürüyor

Türk Kızılay, yaşlı bireylere yönelik ziyaret ve sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay, yaşlı bireyler için destek çalışmalarını sürdürüyor
[Fotoüraf: AA Arşiv]

Kurumdan yapılan açıklamada, "Sağlıklı Yaşayan ve Yaşlanan Toplum için Çalışmak" vizyonu doğrultusunda yaşlı bireylerin sosyal hayata olan bağlarını güçlendirmek, düzenli sosyal temas ve psikososyal destek imkanlarını artırmak amacıyla ziyaret ve destek çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, düzenli olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde ihtiyaç sahibi yaşlılara gıda kolileri ulaştırıldığı, gönüllüler tarafından hal ve hatırlarının sorularak sohbet edildiği aktarıldı.

Yaşlı bireylerin ise Kızılay ekiplerinin ziyaretlerini, kendileriyle kurulan iletişim ve ilgi nedeniyle memnuniyetle karşıladıkları kaydedildi.

Öte yandan, Türk Kızılayın aşevlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan sıcak yemeklerin yanı sıra yaşlı, engelli ve evinden çıkmakta zorlanan bireyler için de sosyal destek mekanizması sunduğu bildirilen açıklamada, gönüllüler aracılığıyla yemeklerin evlere ulaştırıldığı, aynı zamanda ihtiyaçların yerinde tespit edilerek sosyal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlandığı anlatıldı.

Türk Kızılayın yürüttüğü bu çalışmalarla toplumun her kesiminde karşılık bulan "Kızılay beklenendir" yaklaşımını sahada somut hizmetlerle yaşatmayı sürdürdüğü vurgulandı.

ETİKETLER
Kızılay İlk Yardım Sosyal Yardımlar
Sıradaki Haber
Bazı demir yollarında kritik hatlar bu yıl tamamlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Ticaret Bakanlığı'ndan "gizli servis ücreti" denetimi
11:54
Zeytinyağı tenekelerinden 100 bin uyuşturucu hap çıktı
11:51
Gözyaşları bu kez mutluluk için aktı: Acı ve mutluluk 6 Şubat'ta buluştu
11:44
Piyasalarda 'güvenli liman' hareketliliği
11:30
UNICEF: Ateşkese rağmen yılbaşından bu yana Gazze’de 37 çocuk hayatını kaybetti
11:28
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ