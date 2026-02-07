Türk Kızılay, yaşlı bireyler için destek çalışmalarını sürdürüyor

Kurumdan yapılan açıklamada, "Sağlıklı Yaşayan ve Yaşlanan Toplum için Çalışmak" vizyonu doğrultusunda yaşlı bireylerin sosyal hayata olan bağlarını güçlendirmek, düzenli sosyal temas ve psikososyal destek imkanlarını artırmak amacıyla ziyaret ve destek çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, düzenli olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde ihtiyaç sahibi yaşlılara gıda kolileri ulaştırıldığı, gönüllüler tarafından hal ve hatırlarının sorularak sohbet edildiği aktarıldı.

Yaşlı bireylerin ise Kızılay ekiplerinin ziyaretlerini, kendileriyle kurulan iletişim ve ilgi nedeniyle memnuniyetle karşıladıkları kaydedildi.

Öte yandan, Türk Kızılayın aşevlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan sıcak yemeklerin yanı sıra yaşlı, engelli ve evinden çıkmakta zorlanan bireyler için de sosyal destek mekanizması sunduğu bildirilen açıklamada, gönüllüler aracılığıyla yemeklerin evlere ulaştırıldığı, aynı zamanda ihtiyaçların yerinde tespit edilerek sosyal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlandığı anlatıldı.

Türk Kızılayın yürüttüğü bu çalışmalarla toplumun her kesiminde karşılık bulan "Kızılay beklenendir" yaklaşımını sahada somut hizmetlerle yaşatmayı sürdürdüğü vurgulandı.