Ankara
Dünya
AA 07.02.2026 10:22

Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürürken, Han Yunus'ta ayakta kalan binaları da patlayıcılarla havaya uçurdu.

Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor

İsrail, 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgeleri ile bölgenin kuzeyinde yer alan Cibaliya beldesinin doğusunu hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğusunda bina ve evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu ve saldırılar sonucu meydana gelen şiddetli patlamanın Gazze Şeridi’nin birçok bölgesinden duyulduğu aktarıldı.

İsrail donanmasına ait savaş gemilerinin Refah ve Han Yunus kentlerinin sahillerine doğru ateş açtığı, aynı zamanda Refah üzerinde İsrail’e ait bir helikopterden de ateş açıldığı paylaşıldı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti, 1518 kişi yaralandı.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
