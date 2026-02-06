Hatay'da Uzun Çarşı ve Kurtuluş Caddesi küllerinden doğuyor

Depremin en ağır yaralarını alan Antakya, aradan geçen üç yılın ardından yeniden ayağa kalkıyor.

Yıkılan mahallelerin yerinde ise yükselen yeni konutlar, onarılan yollar ve tarihi dokuyu koruyan projeler hayat buluyor.

Özellikle Kurtuluş Caddesi ve Uzun Çarşı’da yürütülen yenileme çalışmaları, Antakya’nın ticari ve kültürel hafızasının geri döneceğinin en büyük işareti.

Uzun Çarşı esnafı, zorlu günlerin ardından şehrin her geçen gün daha da iyiye gittiğini söylüyor.

Yeni bir başlangıç

Geçici Uzun Çarşı’ya taşınalı yaklaşık beş ay olduğunu belirten şarküteri sahibi Mehmet Küçükordu,

“Yerimiz güzel, dükkânlarımız geniş; eski çarşıdaki gibi çalışıyoruz” diyor.

Deprem sonrası kurulan bu alanın esnaf için büyük destek olduğunu belirten Küçükordu,

“Sağ olsun valimiz, güzel ve ferah bir çarşı yaptı” sözleriyle memnuniyetini dile getiriyor.

Müşteri ilgisinin iyi olduğunu, özellikle tatil dönemlerinde hareketliliğin arttığını belirtiyor.

Lezzetler yaşamaya devam ediyor

Çarşıda fırın sahibi Zeyno Genco, yöresel tatları üretmeyi sürdürüyor.

“İşlerimiz güzel, eski yerimizi aratmıyor” diyen Genco, verilen desteklerle ayakta kaldıklarını söylüyor.

Müşterilerin kendilerini arayıp bulmasının en büyük motivasyon olduğunu belirten Zeyno Genco için asıl hayal, yenilenen tarihi çarşıya dönmek.

Yaralar zamanla sarılıyor

Genco'ya göre depremden sonra en zor olan psikolojilerini toparlamak oldu.

“Yavaş yavaş atlatıyoruz her şeyi, şimdilik daha iyiyiz” sözleri, esnafın ortak hislerini özetliyor.

Yeni çarşının modern olacağını ancak eski ruhu da taşıması gerektiğini belirten Zeyno Genco, “İnşallah daha güzel olacak, ondan eminiz” diyerek geleceğe umutla bakıyor.

Aidiyeti koruma mücadelesi

Kasap Yusuf Çayır, geçici alanda çalışmalarını sürdürdüklerini ve müşterilerini beklediklerini söylüyor.

Çayır, eski çarşı ile farkı ise şöyle anlatıyor:

“Oradaki esnaflık daha iyiydi, komşular yan yanaydı; burada o aidiyeti tam yakalayamadık.”

Çayır, buna rağmen işlerin yolunda olduğunu, Antakya’nın köklerine bağlı bir şehir olarak yeniden ayağa kalktığını vurguluyor.

En büyük beklentisinin ise inşaatı süren tarihi çarşıya yeniden kavuşmak olduğunun altını çiziyor.

Kurtuluş Caddesi yeniden cazibe merkezi olacak

Yusuf Çayır, yenilenen Kurtuluş Caddesi’ni gördüğünde umutlandığını belirtiyor:

“Eskiye nazaran daha iyi olmuş, yeni bir cazibe merkezi olacağına eminim.”

Deprem sonrası korkuların azaldığını, hayatın yavaş da olsa normale döndüğünü söylüyor.

Çayır, Antakya’nın hala desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, “Şehir ayağa kalkıyor, biraz daha hızlanmasını istiyoruz” diyor.

Esnafın ortak beklentisi ise aynı:

“Uzun Çarşı’da yeniden buluşmak”.