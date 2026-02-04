Duman 6ºC Ankara
Yaşam
AA 04.02.2026 11:33

Ağrı'da kışın ortasında leylek sürprizi

Kış mevsiminin sert geçtiği ve karla kaplı olan Ağrı'ya baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin mevsiminden önce gelmesi dikkati çekti.

Ağrı'da kışın ortasında leylek sürprizi
[Fotograf: AA]

Soğuk hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, son günlerde etkili olan yağmurla birlikte leylekler görüldü.

8 leylekten oluşan sürü, Eski Van Caddesi'nde bulunan yüksek katlı bir binanın çatısına kondu. Leylekler, dronla görüntülendi.

"Kışın ortasında leyleklerin neden geldiğine anlam veremedik"

Yöre sakinlerinden İhsan Adıgüzel, kış ortasında leylek sürüsünü görmenin kendilerini şaşırttığını söyledi.

Leyleklerin kente renk kattığını dile getiren Adıgüzel, "Yağmur yağıyor, leylekler kentimize geliyor. Kışın ortasında leyleklerin neden geldiğine anlam veremedik. Göç yolundayken yollarını mı şaşırdılar, ya da başka bir durum mu söz konusu bilmiyoruz. 8 leylek saydım. Grup halinde uçuyorlar, binanın çatısına kondular." diye konuştu.

Leyleklerin kente heyecan getirdiğini kaydeden Adıgüzel, "Şubat ayında yağmurun yağması ve aynı anda leyleklerin gelmesi şaşırttı. Normalde leylekler nisan-mayıs aylarında gelir." dedi.

