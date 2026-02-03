Çok Bulutlu 6ºC Ankara
Yaşam
AA 03.02.2026 14:48

Kanser hastası öğretmen erken teşhisle sağlığına kavuştu

Yozgat'ta Aile Sağlığı Merkezinde yaptırdığı kanser taramasında meme kanseri olduğunu öğrenen 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Sevim Bakır, erken teşhis sayesinde hastalığı yendi. 31 yıllık sınıf öğretmeni Bakır, 6 aylık tedavinin ardından öğrencilerine kavuştu.

Kanser hastası öğretmen erken teşhisle sağlığına kavuştu
[Fotograf: AA]

Boğazlıyan ilçesi Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan 2 çocuk annesi Bakır, 4 yıl önce 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi doktorlarının 40 yaş üzeri kadınlara yönelik kanser taramasına katıldı.

Tetkiklerde şüpheli bulgulara rastlayan doktorlar, Bakır'ı hastaneye yönlendirdi. Önce Boğazlıyan Devlet Hastanesine ardından da Kayseri Şehir Hastanesine giden Bakır'a, yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda birinci evre meme kanseri teşhisi konuldu.

Yaklaşık 6 aylık tedavinin ardından sağlığına ve öğrencilerine kavuşan Bakır, kontrollerini ise 6 ay arayla sürdürüyor.

Kanser hastası öğretmen erken teşhisle sağlığına kavuştu

31 yıllık sınıf öğretmeni Sevim Bakır, Ekim 2022'de okulunda sağlık taraması kapsamında mamografi çekimi olduğunu öğrendiğini söyledi.

2 No'lu Aile Sağlığı Merkezinden çağırdıklarını anımsatan Bakır, "Ailemde kanser tanısı yoktu. 'Benim ailemde yok, bende de yoktur' diyerek gittim. Mamografi çekildikten 4 gün sonra çağırdılar. Kanser şüphesi olduğu söylendi. Doktor tarafından muayenem yapıldı. Genel cerrahiye gitmem gerektiği ifade edildi. Kayseri Şehir Hastanesi genel cerrahi servisine gittim. Biyopsi, PET, ultrason ve karın ultrasonu çekildi. Kanser teşhisi konuldu." diye konuştu.

"Onlar benim sağlık kahramanlarım"

Şeker hastası olduğu için kemoterapi almadığını, sadece ışın tedavisi gördüğünü ve başarılı bir ameliyat geçirdiğini anımsatan Bakır, bu sürede okulundan ve öğrencilerinden uzak kaldığını anlattı.

Tedavi sürecinde doktorlarından yakın ilgi gördüğünü vurgulayan Bakır, "Onlar benim sağlık kahramanlarım. Ben bugün okulda çalışabiliyorsam, iyiysem onların doğru yönlendirmeleri sayesinde oldu. Allah'ın lütfu diyorum." ifadelerini kullandı.

Erken teşhisin önemine dikkati çeken Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık taramalarına gidelim, kontrollerimizi yaptıralım. Bunlar hayati önem taşıyor. Erken teşhis hayat kurtarır, ben bunu yaşadım. Bu hastalık sürecini geçirdikten sonra çevremdeki insanlara da bir mamografi aracı gördüğümde mutlaka gitmelerini öneriyorum. Ne kadar önce tedaviye başlarsak hayata sarılmamız, tutunmamız, hayatın akışının içinde olmamız o kadar iyi oluyor ve çalışmak en güzel tedavi bence."

Kanser hastası öğretmen erken teşhisle sağlığına kavuştu

Doktorların tavsiyesiyle mesleğine döndüğünü anımsatan Bakır, "Çalışmak bana çok iyi geldi, bana terapi oldu. Hastalığımı unuttum. Bütün kanser hastalarının çalışmasını öneriyorum. Hayata tutunsunlar, hayat akışının içinde olsunlar." dedi.

Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi görürken hemşirelerden birinin ilkokul öğrencisi olduğunu, bu nedenle çok duygulandığını ve gururlandığını aktaran Bakır, kontrole 6 ayda bir gitmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Korku değil farkındalık hayat kurtarıyor"

Sağlık taramasını gerçekleştiren doktor Mesut Özdemir ise kanser hastalığında erken teşhisin hayati önem taşıdığına işaret etti.

O süreçte Bakır'a hastalığın çok hızlı ilerleyebilecek bir tür olduğunun anlatıldığını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Kayseri’de de aynı şey ifade edilmiş. 'Bu hastalık çok hızlı ilerlerdi, iyi ki taramanızı yaptırmışsınız.' denilmiş. Kısa sürede ailesine, çocuklarına ve öğrencilerine sağlıklı bir şekilde kavuştu. Sağlık taramalarıyla ilgili bu korkuyu yenmemiz gerekiyor. Korku değil farkındalık hayat kurtarıyor. Tarama bir tercih olmaktan çıkmalı. Tarama, hem bizim hem ailemiz hem de çevremizdeki insanların konforu için çok önemli. Erken tanı, daha konforlu ve etkili bir tedavi süreci için son derece önemlidir."

Kanser Öğretmen Yozgat Kayseri
