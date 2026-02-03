Parçalı Bulutlu 5.4ºC Ankara
AA 03.02.2026 16:04

Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununun failleri yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir kuyumcudan silahlı soygun sırasında dükkandaki izinli bir polis memurunun ayağından yaralanmasıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununun failleri yakalandı
[Fotograf: AA]

Narlıkuyu Mahallesi'nde dün bir kuyumcuya soygun amacıyla giren, yüzleri maskeli ve silahlı kişilerin, bir miktar altın alıp bu sırada dükkanda bulunan izinli polis memurunu ayağından silahla yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerince bölgedeki kameralar incelenerek yapılan araştırmada şüphelilerin eşkalleri belirlendi.

Yapılan çalışma sonucunda 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen silahlar ile çalınan altınlar ele geçirildi.

 

Zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, soygun sırasında yaralanan polis memuru S.İ'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Karaköprü ilçesinde dün yüzleri maskeli ve silahlı kişiler tarafından bir kuyumcuda soygun gerçekleştirilmiş, bu sırada dükkanda bulunan izinli bir polis memuru ayağından yaralanmıştı.

