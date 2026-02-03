Çok Bulutlu 6ºC Ankara
AA 03.02.2026 14:35

Dağdan kopan kaya parçası evin duvarını deldi

Hakkari'de yamaçtan kopan kaya parçası, bir binadaki dairenin duvarına zarar verdi.

Dağdan kopan kaya parçası evin duvarını deldi
[Fotograf: AA]

Karşıyaka Mahallesi'nde, yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası Yusuf Dayan'a ait 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairedeki odanın duvarına çarptı.

Olay sırasında kimsenin bulunmadığı odanın duvarında hasar oluştu.

İhbar üzerine mahalleye giden AFAD ve belediye ekipleri, ev ve kayanın düştüğü noktada incelemelerde bulundu.

Dağdan kopan kaya parçası evin duvarını deldi

Ev sahibinin kardeşi İsmail Dayan, yağıştan dolayı kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

Evde hasar oluştuğunu belirten Dayan, "Burası yatak odasıydı. O saatte burada kimse bulunmuyordu. Yoksa can kaybı da olabilirdi. Yetkilileri aradık. Allah razı olsun, AFAD Müdürü ve Sayın Valimiz çok ilgilendiler. Ekipler buraya geldi. Büyük bir kaya duvarı delmiş. Düşme riski bulunan başka bir kaya daha var. Ekipler onu da indirecek." dedi.

Hakkari
