Bakan Bolat: Suudi Arabistan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefleri sabittir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ı ziyareti kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Suudi Arabistan'da yatırım yapılmasını teşvik eden, yönlendiren ve süreçleri kolaylaştıran devlet ajansı Invest Saudi işbirliğinde Riyad'da "Suudi Arabistan-Türkiye Yatırım Forumu" düzenlendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih'in yanı sıra 230'u Türk olmak üzere iki ülkeden toplamda 700'ü aşkın iş insanı ve kamu temsilcisinin yer aldığı forumun açılışında konuştu.

Bugünkü buluşmanın Suudi Arabistan ve Türkiye'de iş insanları arasında gerçekleştirdikleri en yoğun katılımlı etkinlik olduğunu dile getiren Bolat, son yıllarda her iki ülkenin liderleri arasındaki dostluğun ve yakın çalışmaların Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri siyasi, ekonomik, savunma sanayisi, ticaret, ulaştırma, enerji ve birçok alanda üst seviyeye taşıdığını anlattı.

Bolat, küresel ekonomide ve dünya ticaretinde son yıllarda yaşanan durgunluktan bahsederek, bu alanlara ilişkin beklentilerin gelecek aylarda yukarı yönlü revize edilmesini beklediklerini söyledi.

Bakan Bolat, "Bu çerçevede iki ülke arasında ekonomik, siyasi, savunma sanayisi ve enerji ilişkilerinin stratejik düzeye çıkarılması kararı her iki ülkenin kıymetli liderlerinin vizyonel bakışlarının ve vizyonel fikirlerinin sonucudur." diye konuştu.

"Bugün sarsılmaz dostluğumuz ekonomik alanda da perçinlenecek"

Ticaret Bakanı Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetlisi olarak bugün Riyad'a yaptığı ziyaretin tarihi nitelik taşıdığını belirterek, "Bu ziyaret her iki ülkenin gerek bakanlıkları gerek iş dünyası kuruluşları arasında çok sayıda anlaşmaların imzalanmasına sahne olacaktır. Bu anlaşmalarla Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri çok daha büyük seviyelere yükselecek, sarsılmaz dostluğumuz ve kardeşliğimiz ekonomik alanda da perçinlenmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 23 yılda ekonomi, yatırım, kişi başına düşen milli gelir, gayrisafi yurt içi hasıla ve büyüme gibi alanlarda yakaladığı ilerlemeleri anlatan Bolat, bu süreçteki ekonomik verilere ilişkin detayları paylaştı.

Bolat, Türkiye'nin ekonomide kaydettiği bu büyük gelişmede ihracata dayalı büyüme modelinin, uluslararası yatırımlar ile yerli yatırımların teşvik edilmesinin, reformların ve Gümrük Birliği'nin önemli etkisi olduğunu anlattı.

Türkiye'nin mal ve hizmet dış ticaretinde 2025 sonu itibarıyla 820 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını dile getiren Bolat, bu tutarın Türkiye'nin milli gelirinin yarısından daha yüksek bir orana tekabül ettiğini söyledi.

Bolat, Türkiye'nin mal ihracatının 273,5 milyar dolar, hizmet ihracatının 123 milyar dolara yükseldiğini, 420 milyar dolarlık da mal ve hizmet ithalatı olduğunu bildirdi.

Dış ticaret hacminde 2026 için 10 milyar dolar beklentisi

Bakan Bolat, Suudi Arabistan'ın hem enerji hem de müteahhitlik alanlarında Türkiye için büyük önem arz ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk müteahhitleri Suudi Arabistan'da 434 proje tamamladı. 32,5 milyar dolarlık projeleri tamamladılar. Yeni dönemde de Suudi Arabistan'ın gerek 2030 Kalkınma Vizyon projeleri gerekse 2030 Expo Riyad'ın Suudi Arabistan'da yapılacak olması, aynı şekilde 2034'te Dünya Futbol Şampiyonası'na Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacak olması müteahhitlik ve inşaat sektöründe çok büyük ve önemli projelerin ortak işbirliğiyle yapılacağını göstermektedir."

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8,6 milyar doları aştığını kaydederek, "Liderlerimizin iki ülke arasındaki ticaret hacmini kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede de 30 milyar dolara çıkarma hedefleri sabittir. Her iki ülkenin bakanlıkları ve iş dünyası temsilcileri olarak bu hedefleri gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız. 2026'nın 10 milyar dolar hedefini gerçekleştireceğimiz yıl olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

"Suudi yatırımlarının yeni projelerle birkaç milyar dolar artacağına inanıyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin enerji alanında hızlandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de çok önemli Suudi yatırımları bulunmakta ve bunun yanında başka sektörlerde de Suudi yatırımları var. 2 milyar dolar değerinde olan bu yatırımların şu anda görüşülmekte olan yeni projelerle birkaç milyar dolar artacağına inanıyoruz. Türkiye'den de Suudi Arabistan'a 117 milyon dolarlık uluslararası yatırım gelmiş bulunmaktadır. Bütün bu çabalarımızda ticareti ve enerji işbirliğini artırmayı, ulaştırma koridorlarını genişletmeyi ve iyileştirmeyi, uluslararası doğrudan yatırımların her iki ülkede artmasını sağlamayı hedefliyoruz. Savunma sanayisinde de Türkiye-Suudi Arabistan işbirliği gerek tedarik gerekse ortak üretim alanında hızlanmakta."

Bolat, yaptıkları işbirlikleri için Suudi Arabistanlı yetkililere teşekkür ederek, "Türkiye-Suudi Arabistan ittifakı daha birçok projede, işbirliklerinde ve savunma sanayisinde büyük işler başaracaktır." ifadesini kullandı.

İki ülkenin Gazze'nin ve Ukrayna'nın yeniden imarı ile diğer üçüncü ülkelerde önemli işbirliklerine imza atabileceğini anlatan Bolat, "Bu konuda Suudi Arabistanlı firmalarla işbirliğine hazırız. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Gazze'nin yeniden inşasında, orada çok büyük zulüm ve yıkım yaşayan Filistinli kardeşlerimizin ülkesinin, bölgesinin yeniden inşasında da büyük bir işbirliği yapacağına eminim." diye konuştu.