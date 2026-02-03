Parçalı Bulutlu 4.6ºC Ankara
Gündem
AA 03.02.2026 17:42

Bakanlıktan bir STK'nın "sahiplendirme ilanı" paylaşımları hakkında suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "sahiplendirme ilanı" formatında, çocuk, engelli ve yaşlıların fotoğraflarının yer aldığı içerikleri paylaşan bir sivil toplum kuruluşu (STK) hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan bir STK'nın "sahiplendirme ilanı" paylaşımları hakkında suç duyurusu
[Fotoğraf: Depo Photos]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabı üzerinden çocukları, engellileri ve yaşlıları hedef alan içeriğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu paylaşımlarda, hayvan haklarına dikkati çekme iddiası altında çocukların, engellilerin ve yaşlıların fotoğraflarının "sahiplendirme ilanı" formatında sunulduğu, "aşıları tam" gibi ifadeler kullanılarak insanların "birer nesneye" indirgendiklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu içerikler, insan onurunu yok sayan, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşımın ürünüdür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumsal farkındalık oluşturma iddiası hiçbir şekilde, çocuklarımızın, engellilerimizin ve büyüklerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesine, onurlarının zedelenmesine ve insanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrasında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmayacaktır."

