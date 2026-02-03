Parçalı Bulutlu 4.6ºC Ankara
AA 03.02.2026 18:05

Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina boşaltıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde temel kazısı yapılan bölgede istinat duvarının bir kısmının yıkılması nedeniyle 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina boşaltıldı

Cavit Sokak'ta temel kazısı yapılan alanda istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Yıkılan duvarın bir kısmı, yanındaki 2 katlı binaya zarar verdi.

Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina boşaltıldı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, bölgedeki 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bina sahibi Ali Ekici, eşiyle evde otururken gürültü duyduğunu belirterek, dışarı çıkıp baktığında istinat duvarının evine zarar verdiğini gördüğünü söyledi.

Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina boşaltıldı

Ekici, olayın ardından eşiyle çocuklarının yanına gittiklerini kaydetti.

Kocaeli Zabıta
