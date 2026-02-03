Parçalı Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.02.2026 16:19

ASSAN Group soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik soruşturmada, 4'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında 10 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

ASSAN Group soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un da aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emin Öner hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş'in ise "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 10'ar yıldan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı

ETİKETLER
İstanbul FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununun failleri yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
Hamas: Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısı, açıklanan rakamların yarısından az
16:28
MKE'den Mehmetçiğe yerli ve milli koruma kalkanı
16:22
Polonya Savunma Bakanlığı çalışanı, "Rusya için casusluk yaptığı" şüphesiyle gözaltına alındı
16:16
Bakan Bolat: Suudi Arabistan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefleri sabittir
16:10
Şanlıurfa'daki kuyumcu soygununun failleri yakalandı
16:07
NATO: Sahada askerler, havada jetler, Karadeniz'de gemiler olacak
Hatay'da 400 metrelik fay yarığı oluşan zeytinlikte "toprak kayması" sürebilir uyarısı
Hatay'da 400 metrelik fay yarığı oluşan zeytinlikte "toprak kayması" sürebilir uyarısı
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ