AA 31.08.2025 20:05

ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı.

ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderilen Öner ve Okumuş'un ifadeleri alındı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheli Öner'in FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından, Okumuş'un ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

Öner ile Okumuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
