Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.02.2026 18:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ürdün Kralı Abdullah ile iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek kararlar aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz kardeşim Ürdün Kralı Sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık. Bölgemizin her metrekaresinde barış, huzur, güvenlik ve istikrarın hakim olması noktasında kendisiyle hemfikir olduğumuzu gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ürdün Kralı Abdullah ile iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek kararlar aldık

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kendisine "Hüseyin Bin Ali Nişanı"nın takdim edilmesinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişanın tarafına tevdi edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsıma gösterilen teveccüh için şükranlarımı sunuyorum. Bu nişanı ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki derin tarihi bağların somut bir tezahürü olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu müstesna nişanın köklü kardeşlik ve dostluk münasebetlerimizi daha da pekiştireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aziz kardeşim Ürdün Kralı Sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık. Bölgemizin her metrekaresinde barış, huzur, güvenlik ve istikrarın hakim olması noktasında kendisiyle hemfikir olduğumuzu gördük. Kıymetli kardeşime Doğu Kudüs'teki mukaddes mekanların hamisi olan Ürdün'ün bu alandaki çabalarını takdirle karşıladığımızı ifade ettim. Görüşmelerimizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah 11 gün sonra müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor, mübarek ramazanın ülkelerimiz ve tüm İslam alemi için rahmete, berekete, huzura kapı aralamasını canıgönülden temenni ediyorum."

Kral 2. Abdullah'a teşekkürlerini sunan ve Ürdünlü kardeşlerini bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, "Rabb'im kardeşliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hüseyin Bin Ali Nişanı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından "Hüseyin Bin Ali Nişanı" takdim edildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen "Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni", iki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerini tamamlamasının ardından düzenlendi.

Törende, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hüseyin Bin Ali Nişanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Törenin ardından resmi yemekte bir araya gelen ikili, daha sonra ofisten ayrıldı.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Ürdün
Sıradaki Haber
Adalet Bakanı Tunç, Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:22
Bakan Yerlikaya'dan polis memuru Keskin için başsağlığı mesajı
20:40
Anaokulu öğrencilerinin bayrak sevgisi güvenlik kamerasında
19:32
Adalet Bakanı Tunç, Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti
18:20
81 ilde aynı anda kitap okuma seferberliği başlatılacak
17:50
Gazze Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemi çökme noktasında, hastaneler hayati hizmetleri sürdüremiyor
17:46
Zelenski: Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor
Göbeklitepe ve Taş Tepeler Avrupa'nın kalbi Berlin'de sergilenecek
Göbeklitepe ve Taş Tepeler Avrupa'nın kalbi Berlin'de sergilenecek
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ