Gündem
AA 07.02.2026 20:41

Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah'ı Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı.

Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Kraliçe Al Abdullah'ı Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu girişinde samimiyetle karşıladı.

Birbirlerine sarılarak selamlaşan ve sohbet eden Emine Erdoğan ile Rania Al Abdullah, sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirip Medhal Salonu'na geçti.

Emine Erdoğan, daha sonra Al Abdullah ile birlikte Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 1. Binek Salonu'nda düzenlenen kumaş üzeri renkli iplikler, işlemeler, resimler, el yazması kitaplar ve minyatür benzeri eserlerin yer aldığı "Tabiatın Ahenginden Kültürel Hafızaya: Nakş-ı Zaman Sergisi"ni gezdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin kültürel mirasını oluşturan geleneksel ve sanatsal zenginliğini, nakış teması üzerinden çok katmanlı olarak yansıtmayı amaçlayan sergideki ürünleri inceleyen Erdoğan ve Al Abdullah, tel sarma, tel kırma, Maraş işi, hesap işi, kordon tutturma ve suzeni tekniklerinden yapılan nakış örneklerine ilgi gösterdi.

Sergide ayrıca, Türk kültürünün binlerce yıllık nakış zenginliğini yansıtan bitkisel desenlerle bezeli tarihi tekstil eserleri ile modern tasarımları bir araya getiren seçkiler Emine Erdoğan ile Rania Al Abdullah'ın beğenisine sunuldu.

Emine Erdoğan ile Rania Al Abdullah, Osmanlı saray kumaşları ve nakış örnekleriyle yapılan giysi çalışmalarını da yakından gözlemledi.

"Ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştirmesini temenni ediyorum"

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kraliçe Rania'yı da etiketleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde ağırladığımız Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah ile İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Olgunlaşma Enstitülerimizin birikiminden doğan, ince işçilikle şekillenen eserlerden oluşan 'Tabiatın Ahenginden Kültürel Hafızaya: Nakş-ı Zaman' sergisini ziyaret ettik. Bu anlamlı buluşmanın, ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da pekiştirmesini temenni ediyorum."

