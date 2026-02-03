Parçalı Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 03.02.2026 17:03

Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı

18–29 yaş arası gençlere yönelik düzenlenen Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı. 13-17 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek kampta gençler, alanında uzman gazeteciler ve akademisyenlerden eğitim alma fırsatı yakalayacak.

Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı başvuruları başladı

"Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik" temalı Kamp+ Programı, gençleri medya okuryazarlığı, etik habercilik ve dezenformasyonla mücadele başlıklarında bilinçlendirmek amacıyla düzenleniyor. Program, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iş birliğinde yürütülüyor.

Erkek öğrencilere yönelik dönemin ardından kız öğrenciler için planlanan yeni dönem, 13-17 Şubat 2026 tarihleri arasında Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilecek.

Dijital çağda medya okuryazarlığının önemi

Bilgiye erişimin hızlandığı günümüzde doğru ile yanlış arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. Sosyal medya akışları, hız odaklı içerik üretimi ve doğrulanmamış bilgilerin yayılımı, özellikle gençler açısından medya okuryazarlığını temel bir yaşam becerisine dönüştürüyor.

Kamp programı, gençlerin medyayı eleştirel bir bakışla değerlendirmelerini, içerikleri sorgulamalarını ve etik ilkelerin neden vazgeçilmez olduğunu amaçlıyor.

Etik habercilik ve mesleki sorumluluk bilinci

5 gün sürecek program boyunca katılımcılar, gazeteciliğin yalnızca teknik yönlerini değil, değer temelli yapısını da ele alacak.

Alanında uzman gazeteciler ve akademisyenlerin katkılarıyla yürütülecek oturumlarda, haber üretim süreçlerinde etik sorumluluk, kriz dönemlerinde doğru iletişim, dijital mecralarda içerik üretirken dikkat edilmesi gereken ilkeler ve yeni medya ortamında ortaya çıkan etik sorunlar kapsamlı biçimde işlenecek. Böylece gençler, medya alanındaki rollerinin toplumsal etkisini değerlendirme imkanı bulacak.

Dezenformasyona karşı farkındalık

Programın önemli başlıklarından biri de dezenformasyonla mücadele. Yanlış bilginin bireyler ve toplum üzerindeki etkileri, manipülasyon yöntemleri ve doğru bilginin korunmasının önemi somut örnekler üzerinden ele alınacak. Bu yaklaşım, gençlerin hem içerik üretirken hem de içerik tüketirken daha bilinçli hareket etmelerine katkı sunmayı hedefliyor.

Katılım bilgileri

Kamp, 18–29 yaş arası gençlere yönelik olarak düzenleniyor ve katılımcılara hem eğitim hem de farklı üniversitelerden akranlarıyla etkileşim kurabilecekleri bir öğrenme ortamı sunuyor.

Program, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda, 13–17 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvurular 5 Şubat tarihinde sona eriyor.

ETİKETLER
Antalya Eğitim İletişim Başkanlığı Medya Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:09
Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina boşaltıldı
17:49
Bakanlıktan bir STK'nın "sahiplendirme ilanı" paylaşımları hakkında suç duyurusu
17:38
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
17:16
Numan Kurtulmuş: Suriye'de gelinen noktayı takdirle karşılıyoruz
17:02
Bakan Kurum'dan belediyelere çağrı: Birlikte bir an önce şehirlerimizi dirençli hale getirelim
16:30
Hamas: Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısı, açıklanan rakamların yarısından az
Gediz Nehri'nin taşması nedeniyle Turgutlu Ovası'nda bazı tarım arazileri su altında kaldı
Gediz Nehri'nin taşması nedeniyle Turgutlu Ovası'nda bazı tarım arazileri su altında kaldı
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ