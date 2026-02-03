Parçalı Bulutlu 5.4ºC Ankara
AA 03.02.2026 16:21

Polonya Savunma Bakanlığı çalışanı, "Rusya için casusluk yaptığı" şüphesiyle gözaltına alındı

Polonya Savunma Bakanlığında uzun süredir görev yapan bir çalışanın, "Rus istihbaratı adına casusluk yaptığı" şüphesiyle sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

Polonya Savunma Bakanlığı çalışanı, "Rusya için casusluk yaptığı" şüphesiyle gözaltına alındı

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Bu sabah, Savunma Bakanlığı merkez binasında, uzun süredir görev yapan bir çalışan gözaltına alındı. Şüpheli, yabancı bir istihbarat servisiyle işbirliği yapmakla suçlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, soruşturmanın Askeri Karşı İstihbarat Servisi tarafından yürütüldüğüne ve adli işlemlerin sürdüğüne dikkat çekildi.

Polonya haber sitesi Onet’in haberine göre, Bakanlıkta Savunma Stratejisi ve Planlama Dairesinde orta düzey bir görevli olduğu belirtilen şüphelinin, Rus istihbaratı adına casusluk yaptığından şüpheleniliyor.

Onet’e konuşan bir kaynak, "Servisler, bu kişinin faaliyetlerini aylarca izledi. Eylemleri dikkatle belgelendi ve analiz edildi. Bu nedenle kendisine karşı toplanan kanıtlar oldukça güçlü." ifadesini kullandı.

Polonya Rusya Casusluk
