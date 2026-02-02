Hafif Sağanak Yağışlı 6.9ºC Ankara
AA 02.02.2026 20:20

Restore edilen üç vakıf eseri cami cemaatle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Hatay Reyhanlı Yenişehir Camii, Diyarbakır Hani Ulu Camii ve Edirne Muradiye Camii, Berat Kandili'nde ibadete açıldı.

Restore edilen üç vakıf eseri cami cemaatle buluştu
[Fotograf: AA]

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan 1899'da inşa edilen Yenişehir Camii, geçirdiği eklemelere rağmen, tarihi kimliğini koruyan önemli vakıf eserleri arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası hasar gören yapıda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, caminin orijinal yapısına uymayan ve zamanla eklenen beton eklentiler ile nefes almasını engelleyen plastik boyalar tamamen raspa edilerek tarihi taşlar gün yüzüne çıkarıldı.

Deprem etkisiyle oluşan çatlaklar, enjeksiyon yöntemiyle güçlendirildi. Caminin orijinal yapısındaki taşlara uyumlu yerel taşlar kullanılarak estetik bütünlük korundu.

Minarenin üst bölümleri ve ahşap çatı yapısı, aslına sadık kalınarak depreme dayanıklı hale getirildi. İç mekandaki ahşap tavan ve taban döşemeleri yenilenerek, duvarlarda tarihi yapılara özgü, uzun ömürlü "horasan harcı" gibi geleneksel sıvalar kullanıldı. Cami, bugün kılınacak yatsı namazının ardından yeniden ibadete açılacak.

Restore edilen üç vakıf eseri cami cemaatle buluştu

Güncel standartlara uygun yenileme

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bulunan ve 2022 yılı Kasım ayında kapsamlı restorasyon programına alınan Ulu Cami'de yapısal sağlamlığın artırılması amacıyla mesh uygulaması ve enjeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Betonarme muhdes ekleri kaldırılan cami, ahşap mahfil, onaylı proje doğrultusunda yeniden inşa edildi. Elektrik tesisatı, güncel standartlara uygun şekilde yenilendi. Zemin kaplamasında taş döşeme uygulaması yapıldı ve cami bugün öğle namazının ardından yeniden cemaatine kavuştu.

Restore edilen üç vakıf eseri cami cemaatle buluştu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yer alan Muradiye Camii'nde ise 17 Ocak 2022'de başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında temeller ve duvarlarda güçlendirme yapıldı.

İç sıvaları yapılan, orijinal kalem işleri ihya edilen, çürüyen ahşap örtü, eskiyen minare korkulukları, minarenin ahşap külahı ve kurşun örtüsü yenilenen cami bugün ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Restorasyon Edirne Hatay Diyarbakır Berat Kandili
OKUMA LİSTESİ