Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.02.2026 12:11

Avustralya'da binlerce kişi, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretini protesto etti

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin Sydney kentine 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kurbanlarını anmak amacıyla gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protesto edildi.

Avustralya'da binlerce kişi, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretini protesto etti

ABC News'ün haberine göre Herzog, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla düzenlediği resmi ziyaret kapsamında kente geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden oldu.

Herzog'un ziyaretine tepki gösteren yaklaşık 500 kişi, başkent Canberra'daki Garema Meydanı’nda bir araya geldi.

Aralarında Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman'ın da bulunduğu göstericiler, kefiye giyerek Herzog'un ziyaretine tepki gösterdi.

Sydney kenti de protestolara sahne oldu. Belediyenin önünde toplanan binlerce gösterici, bayraklar ve pankartlar taşıyarak Herzog’un ziyaretini protesto etti. Davulcuların eşlik ettiği kalabalık, sloganlar attı.

Gösteriler sırasında polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemleri ve teyakkuz hali görüntülere yansıdı.

Melbourne kentinde de binlerce kişi sokaklara çıktı. Sokakları Filistin bayraklarıyla donatan göstericiler, “Asla soykırımı savunma” yazılı pankartlar taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde polise İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti öncesinde ek yetkiler tanınmıştı.

Sydney kent merkezinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış, üç gün sürecek ziyaret boyunca şehir genelinde yaklaşık 3 bin 500 polis görevlendirilmişti.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Başbakan Anthony Albanese, Herzog'u Aralık 2025'te 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaptığı telefon görüşmesinde ülkesine davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, 7 Ocak'ta Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Gazze'de, 10 Ekim tarihli son ateşkesin ardından İsrail 556 Filistinliyi katletti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:24
Emine Erdoğan: Küresel olarak yılda 7 milyon insan sigara nedeniyle hayatını kaybediyor
13:22
Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu programı Ankara'da başladı
13:20
Somali Adalet Bakanı: Türkiye Afrika Boynuzu’nda istikrara katkı sağlayan güvenilir bir ortak
13:13
Bakanlık arz-talep dengesi için kanatlı eti ihracatına 'dur' dedi
13:01
Türk zırhlıları Almanya'da
12:51
29 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 63 şüpheli yakalandı
Sındırgı'da depremzedeler için yapılan kırsal konutların kaba inşaatları tamamlanıyor
Sındırgı'da depremzedeler için yapılan kırsal konutların kaba inşaatları tamamlanıyor
FOTO FOKUS
TUSAŞ'ın yeni Kamikaze İHA'sı vitrine çıkıyor
TUSAŞ'ın yeni Kamikaze İHA'sı vitrine çıkıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ