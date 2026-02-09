Gazze'de, 10 Ekim tarihli son ateşkesin ardından İsrail 556 Filistinliyi katletti

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren son ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve soykırım politikasını devam ettiriyor. Gazze Basın Ofisi, 10 Ekim 2025 - 4 Şubat 2026 tarihleri arasında İsrail'in, ateşkesi 1520 kez ihlal ettiğini açıkladı. 115 günlük 'ateşkes' süresince, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 556'ya yükselirken, en az 1500 kişi de yaralandı.

Açıklamaya göre İsrail askerleri 552 olayda Filistinli sivilleri hedef göstererek doğrudan ateş açtı. Bu süreçte sivil yerleşim bölgelerine 73 askeri operasyon düzenlendi, 704 bombardıman gerçekleştirildi, 221 bina yıkıldı. Gazze Basın Ofisi, İsrail'in öldürdüğü 556 Filistinli'nin 288'inin kadın ve çocuk, yüzde 99'unun sivil olduğunu kaydederken, 1500 yaralıdan 900'den fazlasını da kadın ve çocukların teşkil ettiğini duyurdu.

50 Filistinli'nin İsrail tarafından kaçırıldığı, söz verilen 69 bin tırdan sadece 29 bin 603'ünün Gazze'ye giriş yaptığı, bunların 17 bin 513'ünün insani yardım taşıdığı, yakıt ihtiyacına binaen kararlaştırılan 5 bin 750 tırdan ise sadece 808'inin (yüzde 14) bölgeye girmesine müsade edildiği kaydedildi.

Arka plan ve iddialar

İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde yer alan Ebu Şaban isimli binayı bombalayarak yerle bir etti.

Saldırı anı çevredekiler tarafından kaydedildi, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde binanın bombalandığı ardından saniyeler içinde yıkıldığı ve yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Görüntüleri paylaşan kullanıcılar, ateşkese rağmen İsrail'in sivil yerleşim yerlerini bombalamasına tepki gösterdi.

Bulgular

Saldırıda kullanılan bombaya dair fotoğraf, videolardan alınan ekran görüntüsünden elde edildi. Yapılan tersine görsel aramalarda, binaya atılan mühimmatın daha önce de İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı, yüksek patlayıcı madde içeren, Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kuyruk kitli, ABD menşeli "MK" olduğu belirlendi.

En ölümcül ve yıkıcı bombalardan olan mühimmatın 3 türü bulunurken, bunlar 500 kilogram ağırlığındaki "MK82", 750 kilogram ağırlığındaki "MK83" ve 1 ton ağırlığındaki "MK84" olarak sıralandı. Söz konusu mühimmatlar, geniş etki alanları nedeniyle yoğun nüfuslu bölgelerde kullanıldığında yüksek sivil risk oluşturuyor.

Ateşkes sürecinde mühimmat tedariği devam ediyor

Saldırıyla birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 31 Ocak'ta İsrail'e 6,52 milyar dolar değerinde askeri teçhizat satışına onay vermesi de yeniden gündem oldu.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, satışa ilişkin yaptığı yazılı açıklama, "Önerilen satış, operasyonlar sırasında kara kuvvetlerinin hareket kabiliyetini artırarak İsrail'in mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini geliştirecek." ifadesine yer vermişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 556 kişinin öldüğünü, 1543 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ateşkesten sonra bir ilk

İsrail ordusu, önceki ihlallerinde sarı çizginin geçilmesi veya bölgedeki İsrailli güçlere karşı gelinmesi gibi nedenlerle saldırıda bulunurken, bu saldırıdan önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Zeytun Mahallesi'nden kırmızıya boyalı noktaların bulunduğu bir harita paylaşarak açıklama yaptı.

Bölgedeki Filistinlilerin evlerini tahliye etmesini isteyen Adraee, "haritada belirlenen noktada veya yakınlarında Hamas'a ait altyapının olduğunu" iddia ederek kısa süre içinde bölgeyi hava saldırılarıyla bombalayacakları tehdidinde bulundu.