İsrail, Refah'ta mahsur kalan Filistinlilerden 4'ünü daha öldürdüğünü açıkladı

Ordudan yapılan açıklamada, 4 Filistinlinin Refah'taki tünellerden çıktığı iddia edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Doğu Refah’ta teröristlerin imhasına devam ediliyor. İsrail kuvvetleri, bölgedeki yeraltı tünel ağından çıkan dört teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Doğu Refah’taki bir tünel girişinden çıkan 4 kişinin İsrail güçlerine ateş açtığı iddia edilen açıklamada, askerlerin karşılık vermesi sonucu 4 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun, bölgede kalan kişileri bulmak amacıyla operasyonların sürdüğü, Güney Komutanlığı’na bağlı birliklerin ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bölgede konuşlandırıldığı ve "acil tehditleri ortadan kaldırmak" için harekete geçmeye devam edeceğini savunuldu.

Refah'ta mahsur kalan Filistinliler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen, izin vermemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayı ortasında ateşkesin ikinci aşamasının başladığını duyurmasına rağmen, tünellerde mahsur kalanlar dahil Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin sorunlar çözüme kavuşmadı.

İsrail ordusu, Refah'ta bir tünelde mahsur kaldığını iddia ettiği Hamas mensuplarını hedef aldığını iddia ediyor.

İsrail basınına göre Refah'ın doğusundaki bir tünelde yaklaşık 200 Hamas mensubu mahsur kalmış durumda.

Tel Aviv yönetimi ise Hamas ve ateşkese arabulucu ülkelerin söz konusu Hamas mensuplarının Gazze'deki diğer bölgelere geçişine izin vermesi yönündeki taleplerine yanıt vermedi.