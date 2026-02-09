Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
Dünya
AA 09.02.2026 11:06

Fransa'da bir yargıç kripto para çetesi tarafından kaçırıldı: 6 şüpheli tutuklandı

Fransa’da bir yargıç ve annesinin kripto para çetesi tarafından fidye için kaçırıldığı olayla bağlantılı 6 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Fransa'da bir yargıç kripto para çetesi tarafından kaçırıldı: 6 şüpheli tutuklandı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lyon Savcılığı yaptığı açıklamada 7 ve 8 Şubat'ta fidye olayıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 erkek, 1 kadın ve 1 çocuğun tutuklandığını belirtti.

Fransa’nın güneydoğusundaki Drome vilayetinde yaşanan olayda, Fransız yargıç ve annesi kaçırılarak yargıcın eşinden fidye olarak kripto para talep edilmişti.

Yaklaşık 200 polisin katıldığı arama çalışmaları sonrası 6 Şubat’ta vilayete bağlı Bourg-les-Valence’de bir tren garında Fransız yargıç ve annesine yaralı halde ulaşılmış ve şüphelileri yakalama çalışmaları yoğunlaştırılmıştı.

 

Soruşturma, kripto parayla alışveriş yapan varlıklı kişileri hedef alan kaçırma ve gasp girişimlerinin çözülmesi için genişletilmişti.

Fransa
