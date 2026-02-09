Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.02.2026 10:35

Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir" kurmaya odaklanacak

ABD'li milyarder Elon Musk, Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars görevini erteleyerek Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir inşa etmeye" odaklanacağını açıkladı.

Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir" kurmaya odaklanacak

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, SpaceX'in odağının değiştiğini duyurdu.

"Bilmeyenler için SpaceX, odağını 10 yıldan kısa sürede başarabileceğimiz, Ay'da kendi kendine büyüyen bir şehir inşa etmeye yöneltti." ifadesini kullanan Musk, Mars görevinin ise 20 yılı aşkın sürebileceğinin altını çizdi.

Musk, Mars'a yolculuğun 6 aylık seyahatle, 26 ayda bir gezegenler hizalandığında gerçekleştirilebileceğini ancak Ay'a 10 günde bir, iki günlük yolculukla gidilebileceğini belirtti.

"Bu, Mars şehrinden ziyade Ay şehrini daha hızlı şekilde tamamlayabileceğimiz anlamına geliyor." ifadesine yer veren Musk, SpaceX'in "Mars şehri" kurma çabasının yaklaşık 7 yıl içinde başlatılacağını ancak önceliklerinin "medeniyetin geleceğini güvence altına almak" olduğunu ve Ay'da bunun daha hızlı yapılabileceğini kaydetti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, SpaceX'in yatırımcılarına Mart 2027'de Ay'a inmeyi hedeflediğini ve buna bağlı olarak uzay tabanlı yapay zeka veri merkezleri için xAI'yi satın alarak yola devam edeceğini ilettiği belirtilmişti.

Haberde, aynı bildirimde Musk'ın, sürdürülebilir Ay üssünün kurulmasını destekleme niyetini ayrıntılı olarak yatırımcılara açıkladığı kaydedilmişti.

NASA, birkaç yıl önce SpaceX ile Ay yörüngesindeki ajans gemisiyle buluşup astronotları toplayarak Amerikalı mürettebatını Ay yüzeyine taşıyabilecek Starship geliştirmek için sözleşme imzalamıştı.

Musk, daha önce SpaceX'in doğrudan Mars'a yöneleceğini açıklamıştı. Şirket, 2026'nın sonlarında 5 Starship'i Mars'a göndereceğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Elon Musk ABD SpaceX
Sıradaki Haber
Trump, "hileli" diye nitelendirdiği seçimlerde seçmen kimliği ile vatandaşlık belgesinin sunulmasını istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
İsrail, Refah'ta mahsur kalan Filistinlilerden 4'ünü daha öldürdüğünü açıkladı
11:19
Epstein'in enerji ağı: Gaz sahaları, güneş enerjili dronlar ve siyasi bağlantılar
11:14
İstanbul'da geçen yıl 10 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı
11:15
Avrupa, çocuklar için sosyal medya düzenlemelerine hız veriyor
11:10
Türkiye, aile diplomasisini uluslararası alanda güçlendiriyor
11:07
Fransa'da bir yargıç kripto para çetesi tarafından kaçırıldı: 6 şüpheli tutuklandı
Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş sürüyor
Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş sürüyor
FOTO FOKUS
TUSAŞ'ın yeni Kamikaze İHA'sı vitrine çıkıyor
TUSAŞ'ın yeni Kamikaze İHA'sı vitrine çıkıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ