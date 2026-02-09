Gençliği tehdit eden gizli tehlike: Dijital şiddet

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Büyükafşar, sosyal medyadaki şiddet içerikli paylaşımlara karşı ailelere medya okuryazarlıklarını geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Büyükafşar, akran zorbalığı, yalnızlık, dışlanma gibi faktörlerin gençleri ve çocukları şiddete sürüklediğini söyledi.

Sosyal medya platformlarında şiddet içeriklerinin çok fazla yer aldığını dile getiren Büyükafşar, şöyle konuştu:

"Özellikle gerçek hayatta karşılaştığımız akran zorbalıkları ve şiddet unsurlarının temelini sosyal medya olarak gösterebiliriz. Bir gencin veya çocuğun internet ortamında bir fotoğrafının olması şiddet içeriğine maruz kalmasına sebep olabilir. Çocuklar o fotoğrafın yapay zekayla üretilmiş sahte içerikler üzerinden yürütülen manipülasyonlara ya da özel mesajların paylaşımı gibi çok geniş ağda şiddet içeriklerine rastlıyor. Ortaokul sonu ve liseden itibaren çocuklar şiddet içeriklerine maruz kalıyor. Şiddet çok satar mantığıyla çocukların ve gençlerin önüne daha fazla şiddet içeriği çıkmaktadır."

Aile içi iletişimi sağlıklı olmayan çocuklar, şiddete ya da akran zorbalığına başvuruyor

Büyükafşar, yapılan araştırmaların gençlerin ve çocukların yer aldığı kuşağın çok fazla şiddet içeriklerine maruz kaldığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Çok fazla şiddet içeriğine maruz kalan gençlerin ve çocukların empati duygularının öldüğünü vurgulayan Büyükafşar, "Aile içi iletişimi sağlıklı olmayan çocuklar, şiddete ya da akran zorbalığına başvurduğu ortaya konulmuştur. Dolayısıyla buradaki en önemli rolün ebeveynlere düştüğünü söylemek gerekir. Ebeveynlerin açık bir iletişimi tercih etmeleri gerekir. Özellikle gizlenen şey daha çekici gelir. Aileler hiç ona fırsat vermeden çocukların bu platformlar üzerinde yaşadıkları sorunları paylaşabilecekleri bir iletişime sahip olmaları gerekir." diye konuştu.

Büyükafşar, ailelere önemli roller düştüğünü ifade ederek, medya okuryazarlığını geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Gençlerin duygularına hitap eden içeriklerde dikkatli olunması tavsiyesinde bulunan Büyükafşar, şunları kaydetti:

"Bu noktada ailenin medya okuryazarlık seviyesi çok önemli. Çocukları izleyebilecekleri çeşitli ebeveyn kontrol uygulamalarıyla yapabilecekleri çeşitli gizlilik ayarları var. Bunlara başvurulabilirler. Okullardaki rehberlik servislerinin önemine dikkati çekmek gerekir. Burada medya okuryazarlık seviyesine erişmemiş ebeveynlere yardımcı olabilirler. İlk önce çocuklarda ve gençlerde bir farkındalık oluşturmak gerekir. Yani karşılaşabilecekleri zararlı içerikler karşısında ebeveynlerine, öğretmenlerine bilgi vermesi gerekiyor. Hem ebeveyn hem de öğrencilere okullarda dijital güvenlik ve etik konularında eğitimler verilerek önlerine çıkabilecek zararlı içerikler karşısında bir farkındalık oluşturabilir."