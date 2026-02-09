Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
Gündem
AA 09.02.2026 13:23

Emine Erdoğan: Küresel olarak yılda 7 milyon insan sigara nedeniyle hayatını kaybediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, her bir bağımlılığın milyonlarca tutuklusu olan görünmez bir hapishane olduğunu belirtti.

Bugün, dünyada 15 yaş üstü 1,3 milyar insanın tütün bağımlısı olarak yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, "Küresel olarak yılda 7 milyon insan sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu tablo, yalnızca bireysel bir sağlık meselesi değil, toplumsal birçok sorunun temelinde yer alan derin bir gerçekliktir. 2026 Bağımsızlık Yılı'nda, insanı, aileyi, toplumu ve doğayı sessizce tüketen bu bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla güçlenmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın Türkiye Yeşilay Cemiyetince düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın bulunduğu videoya da yer verildi.

